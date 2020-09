Export, dopo frenata per il covid attesa ripresa del made in Italy (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – In un contesto d'inedita avversità, si sono aggiunte nel 2020 le conseguenze della pandemia covid-19, le esportazioni italiane sono attese in forte contrazione per quest'anno con un -11,3%. Si tratta del ritmo di crescita dell'Export più basso dal 2009. Ma nonostante la severità dello shock, si prevede una ripresa relativamente rapida già dal 2021 per le esportazioni italiane (+9,3%), caratterizzata anche da una componente di “rimbalzo statistico”, con una crescita media nei due anni successivi del 5,1%. Secondo queste previsioni, nel 2021 le esportazioni italiane di beni arriveranno al 97% circa del valore segnato nel 2019, un recupero pressochè totale dopo la caduta nel 2020. E' quanto emerge dal Rapporto Export 2020 di Sace. ... Leggi su iltempo

nestquotidiano : Export, dopo frenata per il covid attesa ripresa del made in Italy - HotelCityMiMa : RT @Greenpeace_ITA: ++ SCANDALO PESTICIDI++ Italia secondo Paese dell'Unione europea - dopo il Regno Unito - per export di #pesticidi il c… - Maur0_Alfonso : RT @SACEgroup: ?? Il nostro Chief Economist Alessandro Terzulli ha presentato live il #RapportoExport2020 di SACE, “una bussola per le impre… - BCarazzolo : RT @Greenpeace_ITA: ++ SCANDALO PESTICIDI++ Italia secondo Paese dell'Unione europea - dopo il Regno Unito - per export di #pesticidi il c… - carlottabalena : È stato presentato il Rapporto Export di @SACEgroup “Open (again)”: l’export tornerà a salire nel 2021 con un 9,3… -