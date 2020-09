Everton, James Rodriguez: “Con Ancelotti una buona stagione a Madrid. Insieme fare qualcosa di importante” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Ho avuto una buona stagione con lui a Madrid e sono venuto in questo top team per raggiungere grandi obiettivi. È un club che ha anni e anni di storia, davvero un grande nome. Penso che possiamo raggiungere Insieme qualcosa di importante“. Queste le prime parole di James Rodriguez, neo acquisto dell’Everton, durante la conferenza stampa di presentazione. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Everton James Everton, James Rodriguez: «Faremo una grande stagione con Ancelotti» Calcio News 24 Everton, James Rodriguez: «Faremo una grande stagione con Ancelotti»

Euroleghe, James Rodriguez a caccia di riscatto: "Faremo grandi cose"

