Evasione Iva, l'Italia ancora prima in Europa: lo Stato perde 35 mld (Di giovedì 10 settembre 2020) Anche nel 2018 l'Italia si è confermata al primo posto nell'Unione europea per Evasione Iva in valore nominale, con una perdita per lo Stato di 35,4 miliardi di euro. Il nostro Paese è invece quarto ... Leggi su tgcom24.mediaset

BRUXELLES - Nel 2018 l'Italia si conferma prima in Ue per l'evasione Iva in valore nominale, con perdite per lo Stato di 35,4 miliardi di euro, mentre è quarta per il maggior divario tra gettito previ ...

