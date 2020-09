Ethan Peters: chi era il famoso beauty influencer morto a 17 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) Ethan Peters, meglio conosciuto come Ethanisupreme o Ethan is Supreme era una star di Instagram, un beauty influencer, Make-up artist e Youtuber; ha perso la vita a soli 17 anni. Gerald Peters, il padre di Ethan, ha confermato la notizia della morte del figlio alla Fox News il 6 settembre 2020. Lui stesso ha trovato il corpo del ragazzo nel suo letto attorno alle 11 del mattino. Si riconduce la causa della morte ad una overdose, anche se non sono stati ancora rilasciati esami certi. Ethan Peters aveva un seguito di 547 mila follower su Instagram e 139.000 iscritti al canale youtube dove postava i tuoi tutorial di make up. >> Fedez e Luis Sal: in arrivo una nuova collaborazione La ... Leggi su urbanpost

lavon_lyne : RT @ValentinaTridn2: E' morto a soli 17 anni Ethan Peters, meglio conosciuto come Ethan is Supreme, famoso youtuber,vittima di una overdose… - ValentinaTridn2 : E' morto a soli 17 anni Ethan Peters, meglio conosciuto come Ethan is Supreme, famoso youtuber,vittima di una overd… - MMastrantuono : RT @Corriere: Lo youtuber Ethan Peters muore a 17 anni. I colleghi: «Fatale un’overdose di xanax» - JohnLiberty2000 : Dannati social...... Muore a 17 anni di overdose l'influencer 'Ethan is Supreme'. L'amica: 'Voleva aiuto'… - piacereromita : mio padre prima mi fa “ma tu lo conosci etan peters?” io tipo “evan peters? certo” lui: “hai visto che è morto?”… -

