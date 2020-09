Estorsione alla vicina di casa: '60mila euro in tre anni, anche un'auto'. Madre e figlio denunciati (Di giovedì 10 settembre 2020) Per tre anni hanno estorto denaro alla loro vicina di casa , prima come gesto di carità, poi come obbligo tramite minacce: una cifra che con i mesi è diventata enorme, ben 60mila euro. Per questo ... Leggi su leggo

Mafia di Castellammare, l'ex deputato Ruggirello resta ai domiciliari

Ruggirello è indagato nell'ambito dell'indagine giudiziaria che ha visto come principale protagonista il boss mafioso Mariano Asaro, già condannato per associazione mafiosa ed estorsioni.

Baby estorsore arrestato nel Varesotto

(ANSA) - VARESE, 10 SET - Un ragazzino di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gavirate (Varese) con l'accusa di estorsione ai danni di un minore. Insieme a lui sono stati denunciati altri due ...

