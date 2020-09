Esclusiva: Mancosu e la clausola, il Monza ci pensa (Di giovedì 10 settembre 2020) Marco Mancosu è la bandiera del Lecce, reduce da una stagione con 14 gol in Serie A e con una clausola da tre milioni in scadenza il 20 settembre. La clausola era stata inserita lo scorso maggio quando ci fu il prolungamento del contratto. Mancosu ha 32 anni, in Serie A ha diversi estimatori (inevitabile), ma nessuno ha fin qui pensato di pagare la clausola. Cosa che in queste ore sta facendo il Monza: riflessioni in corso, profilo che piace molto, il club brianzolo cerca una mezzala/trequartista con quelle caratteristiche. E il Monza pensa a Mancosu… Foto: YouTube Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

