Esclusiva: Crotone, sempre Reca prima scelta per la fascia sinistra (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Crotone è stato fin qui molto attivo sul mercato, ma chiuderà ancora almeno un paio di operazioni. Priorità fascia sinistra: il primo nome per il reparto è sempre quello di Arkadiusz Reca, ma bisogna aspettare che l’Atalanta definisca altre trattative sia in entrata che in uscita. Pochi riscontri su Rojas del San Lorenzo, accostato nelle ultime ore al club calabrese. Foto: YouTube Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

GGiglio99 : Comunque, chi sta seguendo calciomercato su sky, noterà che sono a Crotone, sappiate che domani saranno a Reggio, v… - Noovyis : (Esclusiva: Crotone-Riviere, in chiusura. Contratto biennale, tutto ok in tre giorni) Playhitmusic - - Noovyis : (Esclusiva: Rivière-Crotone, ora si può chiudere) Playhitmusic - - zazoomblog : Esclusiva: Cigarini al Crotone ci siamo. Contratto biennale - #Esclusiva: #Cigarini #Crotone #siamo. -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Crotone Esclusiva: Crotone, sempre Reca prima scelta per la fascia sinistra alfredopedulla.com Crotone, UFFICIALE: preso Eduardo, confermata anticipazione CM.IT

Il Crotone è sempre più scatenato sul mercato e ufficializza un altro colpo, ancora a centrocampo. Dopo l’arrivo dell’esperto Luca Cigarini, infatti, in Calabria approda Eduardo Henrique via Sporting ...

Serie A 2020 - 2021, programmazione tv prime 4 giornate Sky Sport e DAZN

19/09/2020 Sabato 18.00 FIORENTINA - TORINO ESCLUSIVA SKY 19/09/2020 Sabato 20.45 HELLAS VERONA - ROMA ESCLUSIVA DAZN 20/09/2020 Domenica 12.30 PARMA - NAPOLI ESCLUSIVA DAZN 20/09/2020 Domenica 15.00 ...

Il Crotone è sempre più scatenato sul mercato e ufficializza un altro colpo, ancora a centrocampo. Dopo l’arrivo dell’esperto Luca Cigarini, infatti, in Calabria approda Eduardo Henrique via Sporting ...19/09/2020 Sabato 18.00 FIORENTINA - TORINO ESCLUSIVA SKY 19/09/2020 Sabato 20.45 HELLAS VERONA - ROMA ESCLUSIVA DAZN 20/09/2020 Domenica 12.30 PARMA - NAPOLI ESCLUSIVA DAZN 20/09/2020 Domenica 15.00 ...