Esclusiva: Crotone, lunedì arriva Dragus per visite e firma (Di giovedì 10 settembre 2020) Denis Dragus, attaccante classe ’99 rumeno è atteso lunedì in Italia. L’attaccante in uscita dallo Standard Liegi svolgerà le visite mediche con il Crotone. Operazione perfezionata nei dettagli in serata al punto che è stato dato il via libera per il volo nel fine settimana, in modo da essere lunedì a Roma per le visite e per firmare poi il contratto che lo legherà ai calabresi. Conferme – come anticipato dal Cile negli scorsi giorni – anche su Luis Rojas, centrocampista classe 2002 dell’Universidad de Chile vicinissimo ormai al club pitagorico. I calabresi sono inarrestabile sul mercato, per domani è prevista anche la firma di Emmanuel Rivière, ex Cosenza. Foto: logo ... Leggi su alfredopedulla

Il Crotone è sempre più scatenato sul mercato e ufficializza un altro colpo, ancora a centrocampo. Dopo l’arrivo dell’esperto Luca Cigarini, infatti, in Calabria approda Eduardo Henrique via Sporting ...

Serie A 2020 - 2021, programmazione tv prime 4 giornate Sky Sport e DAZN

19/09/2020 Sabato 18.00 FIORENTINA - TORINO ESCLUSIVA SKY 19/09/2020 Sabato 20.45 HELLAS VERONA - ROMA ESCLUSIVA DAZN 20/09/2020 Domenica 12.30 PARMA - NAPOLI ESCLUSIVA DAZN 20/09/2020 Domenica 15.00 ...

