Era Seamus in Harry Potter: a 31 anni, ha sofferto di depressione [FOTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Non è stato di certo tra i protagonisti della saga di Harry Potter, ma il suo volto è stato una costante all’interno di tutti gli otto film. Stiamo parlando di Devon Murray, che ha interpretato il ruolo di Seamus Finnigan. Compagno di scuola (e di casata: era anche lui un Grifondoro) di Harry, Ron ed Hermione, il personaggio va sicuramente annoverato tra i positivi della storia, schierato dalla parte dell’Ordine della Fenice. La depressione dopo Harry Potter La fama non è però sempre sinonimo di felicità. Lo sa bene Devon Murray. L’aver interpretato il ruolo di Seamus Finnigan in tutti i film della saga di Harry Potter, con tutti i benefici che ha portato con ... Leggi su velvetgossip

Andrea__Monti : @Seamus_The_Dog @VittorioSgarbi @LegaSalvini @matteosalvinimi @Noiconsalvini @FratellidItalia @GiorgiaMeloni… - TheChosenOnePH : @itsginnyhere -ho sempre potuto contare. E non nego che c’era gelosia da parte mia quando ti vedevo baciare Seamus,… - Seamus_The_Dog : RT @Sardanapalo4: Oggi ricordo con dolore e nostalgia le parole di mio padre quando ricordava il suo 8 settembre. Quello del 1943. 'Mi avev… - Seamus_The_Dog : @LucaBizzarri hai ragione. in effetti, a logica, solo 1 su 4 è un 'assassino'. gli altri si sono limitati a pestare… - Moixus1970 : @Seamus_The_Dog @velo_di_maia Peggio. Almeno Berlusconi era un rivale di spessore. Questo sono imbarazzanti a 360°.… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Seamus

Yeslife

The Belfast mother of a 12-year-old autistic boy said her family “struggled to get through every day” of lockdown, due to the withdrawal of education, respite care and support services.A military parade past the GPO in Dublin in 2016 marks the centenary of the 1916 Easter Rising. Some voices argued that It detailed the reprisals carried out against the Catholic population of Lisburn ...