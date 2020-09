Era Marianella del Grande Fratello 3: oggi a 49 anni è un’attrice di teatro [FOTO] (Di giovedì 10 settembre 2020) Nonostante per il Grande Fratello siano passati una moltitudine di personaggi, ci sono alcuni che rimarranno impressi nella memoria dei telespettatori. Tra questi c’è Luca Argentero, che con il suo talento dopo il reality è riuscito a raggiungere vette altissime nel panorama cinematografico italiano. All’interno della casa aveva intrapreso una relazione con Marianella Bargilli, suscitando non poche gelosie nella simpaticissima rivale in amore Floriana Secondi. oggi quello di Marianella è diventato un nome di spicco del teatro italiano. Marianella Bargilli oggi FOTO I più la ricorderanno soprattutto per la storia con lo scapolo d’oro più ambito della casa del Grande ... Leggi su velvetgossip

