Emerson Palmieri Napoli: contatto con gli intermediari. La situazione (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Napoli pensa a Emerson Palmieri del Chelsea: dialogo con alcuni intermediari nel quartier generale di Castel Volturno Il Napoli sonda il terreno per Emerson Palmieri, terzino in uscita dal Chelsea e inseguito a lungo dall’Inter di Antonio Conte. Come riportato da Sky Sport, oggi a Castel Volturno c’è stato un contatto tra alcuni intermediari e la dirigenza azzurra. Non esiste ancora alcuna trattativa, ma il Napoli riflette sulle prossime mosse. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

