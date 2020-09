Emergenza Covid, arriva il tampone rapido italiano (Di giovedì 10 settembre 2020) Presto saranno disponibili i tamponi rapidi anti Covid made in Italy. Ad annunciare la svolta l’azienda Allum di Merate, in provincia di Lecco, che, in collaborazione con la università del Sannio, sarebbe pronta alla produzione del “Daily Tampon” un tampone rapido capace di rilevare la positività o meno al Coronavirus in meno di tre minuti. LEGGI ANCHE > I sei parametri per capire se il Covid può provocare la morte Dalle lampade ai tamponi rapidi: il salto della Allum I tamponi rapidi progettati dalla Allum si eseguono su un campione di saliva e, come detto, rilasciano il verdetto entro tre minuti. L’azienda di Merate ha annunciato di aver “superato i test per l’approvazione da parte del ministero della Salute” e di essere pronta a ... Leggi su giornalettismo

NicolaPorro : Il giallo dei verbali desecretati del #Comitatotecnicoscientifico e lo scontro tra @Capezzone e l’ex ministro Beatr… - stefanoepifani : Qui, a Febbraio 2020, facevo sommessamente presente che la gestione di un’emergenza non può essere pianificata in e… - VittorioSgarbi : #governodipataccari Quando il Governo Conte regalò guanti e camici alla Cina, ovvero il primo paese al mondo per la… - Italia_Notizie : Molinari: 'Emergenza sulla scuola impone al governo di dare risposte concrete ad ogni singolo problema' - piazzarossetti : Oggi mercoledì 9 settembre 2020 in Abruzzo sono 5 i nuovi casi positivi: Sono complessivamente 3921 i casi positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, disparità nei bonus ai sanitari: il sindacato CLAS scrive in Regione h24 notizie Coronavirus, la Prefettura: entro il 15 settembre test per tutti i 1800 lavoratori della Rap

Vertice alla prefettura di Palermo sulle criticità nel servizio di raccolta rifiuti nella città di Palermo, legate all’emergenza Covid e ai casi di positività tra i netturbini. Sono stati acquisiti da ...

Palermo: alla Rap salgono a 15 i dipendenti positivi al Coronavirus, in città incendi di rifiuti

Salgono a 15 i dipendenti della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, positivi al Coronavirus. Lo comunica il presidente Giuseppe Norata, anche lui in isolamento preventiv ...

Vertice alla prefettura di Palermo sulle criticità nel servizio di raccolta rifiuti nella città di Palermo, legate all’emergenza Covid e ai casi di positività tra i netturbini. Sono stati acquisiti da ...Salgono a 15 i dipendenti della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, positivi al Coronavirus. Lo comunica il presidente Giuseppe Norata, anche lui in isolamento preventiv ...