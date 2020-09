Elly Schlein a Pisa per sostenere i candidati di Sinistra Civica Ecologista (Di giovedì 10 settembre 2020) I candidati di Sinistra Civica Ecologista a Pisa per le elezioni regionali della Toscana 2020 24 agosto 2020 Sinistra Civica Ecologista: 'La Regione si occupi della messa in sicurezza de La Grillaia' ... Leggi su pisatoday

La7tv : #ottoemezzo @ellyesse sull'attuale clima politico: 'Il clima è avvelenato anzitutto da chi, attraverso i social, me… - La7tv : #ottoemezzo @ellyesse sul tweet del prof. Marco #Gervasoni che l'aveva paragonata ad un uomo nella foto di copertin… - espressonline : Domani dalle 16 una maratona in streaming per dire NO. Con Marco Damilano tanti ospiti: Emma Bonino, Gianni Cuperlo… - gaiaitaliacom : La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein a Carpi per inaugurare il Parco multifunzionale Santa C… - sassuolnewsgaia : La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein a Carpi per inaugurare il Parco multifunzionale Santa C… -