Elly Schlein a La7 dopo gli insulti sessisti: “Si attacca il corpo della donna per screditare le sue idee. In Italia problema culturale enorme” (Di giovedì 10 settembre 2020) “In Italia abbiamo un problema culturale enorme: bisogna investire sulle differenze prima che diventino disuguaglianze”. Così la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, dopo il tweet del professore Marco Gervasoni che, rilanciando la copertina de L’Espresso con in prima pagina l’ex eurodeputata, aveva scritto: “Ma che è, un uomo?”. Secondo Schlein “ogni volta che una donna traccia una prospettiva politica, si prova a spostare l’attenzione su altro. Dietro l’attacco al corpo della donna, c’è l’attacco al suo pensiero, alle sue ... Leggi su ilfattoquotidiano

