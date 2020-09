Elkann, fuga romantica al mare con Lavina Borromeo (Di giovedì 10 settembre 2020) fuga romantica a Ponza per John Elkann e Lavinia Borromeo, che hanno festeggiato i 16 anni di matrimonio regalandosi un fine settimana tutto loro tra gita in barca e cena romantica con baci e coccole ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Elkann fuga

FormulaPassion.it

Fuga romantica a Ponza per John Elkann e Lavinia Borromeo, che hanno festeggiato i 16 anni di matrimonio regalandosi un fine settimana tutto loro tra gita in barca e cena romantica con baci e coccole ...Il gran premio d’Italia ha ribadito la gravità della crisi Ferrari. Una crisi che non sembra avere interruzioni in questo mondiale del Coronavirus, con gare molto vicine che non consentono di riparare ...