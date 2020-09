Elezioni regionali Campania 2020, i candidati: da Caldoro a De Luca, tutti i nomi in lizza per il ruolo da presidente (Di giovedì 10 settembre 2020) Elezioni regionali Campania 2020, i candidati: tutti i nomi, da Caldoro a De Luca Sono in tutto sette i candidati alle Elezioni regionali in Campania previste per domenica 20 e lunedì 21 settembre quando si terrà un vero e proprio Election Day (nello stesso giorno, oltre che per l’elezione del nuovo presidente e del consiglio regionale, si voterà infatti anche per il referendum sul taglio dei parlamentari). In Campania i principali sfidanti sono due: Vincenzo De Luca per il centrosinistra e Stefano Caldoro per il centrodestra. Il governatore ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali in Veneto, nove candidati alla presidenza. Come e quando si vota Sky Tg24 Regionali, obiettivo 4%. Cesa, Fitto e Maria Fido Moro presentano la lista Udc – Nuovo Psi

Obiettivo 4%. Con questo mantra Lorenzo Cesa, accompagnato da Maria Fida Moro, presenterà la lista Provinciale UDC – nuovo PSI alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, presso il Best Wester ...

Pastorino (Linea Condivisa): “la Liguria deve investire sulla formazione dei medici”

Genova | Elezioni Regione Liguria. Di pochi giorni fa la notizia che Regione Liguria abbia emanato il bando di concorso per il Triennio di Formazione in Medicina Generale. Il capogruppo di Linea Condi ...

