Elezioni, il Comune di Napoli garantisce trasporti per disabili (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per garantire il diritto al voto a tutti i cittadini napoletani in occasione delle Consultazioni Regionali e del referendum confermativo del 20 e 21 settembre, si svolgerà un servizio di trasporto per persone diversamente abili ai seggi. Il servizio sarà disponibile nelle ore di apertura dei seggi nelle dieci Municipalità interessate, previa prenotazione degli utenti ai seguenti recapiti telefonici e nei seguenti orari: – nella settimana dal 14 al 18 settembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, il 21 settembre dalle ore 07.00 alle 15.00 ai numeri telefonici 081 7953204 – 081 7953225 e 081 7953233; – nei giorni di sabato 19 settembre dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 ai numeri telefonici 081 7953204 – ... Leggi su anteprima24

Sono 4 i candidati che aspirano ad indossare la fascia tricolore del Comune di Carini in provincia di Palermo, al voto il prossimo 4 e 5 ottobre in occasione delle elezioni amministrative con cui si r ...

Processo Geenna: Difesa Sorbara, 'nessuna prova di sua adesione a sodalizi criminali'

"Hanno fatto gli accertamenti fiscali: zero. Giovanni Falcone, il nostro maestro, diceva che la ricerca della prova è lì". Lo ha detto nella sua arringa l'avvocato Raffaele Della Valle, nel pool difen ...

