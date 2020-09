Elezioni a Giugliano, Granata e Maisto:”Svilluppo dell’economia nella nostra idea di città” (Di giovedì 10 settembre 2020) Giugliano. È sempre più vicino l’appuntamento con le Elezioni amministrative a Giugliano. Molti i giovani professionisti della città candidati al consiglio comunale, tra questi Giuseppe Granata e Maria Rosaria Maisto, candidati nelle file della Lega e a sostengo del candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Pietro Maisto. L’avvocato Giuseppe Granata parla di rinnovamenti:“Giugliano va rinnovata, partendo … L'articolo Elezioni a Giugliano, Granata e Maisto:”Svilluppo dell’economia nella nostra idea di città” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

nunzionaples : RT @AnBa__9: Cari amici, alle elezioni Comunali di #Giugliano del 20 e 21 Settembre, scrivete sulla scheda elettorale, vicino al simbolo #G… - AnBa__9 : RT @AnBa__9: Cari amici, alle elezioni Comunali di #Giugliano del 20 e 21 Settembre, scrivete sulla scheda elettorale, vicino al simbolo #G… - AnBa__9 : Cari amici, alle elezioni Comunali di #Giugliano del 20 e 21 Settembre, scrivete sulla scheda elettorale, vicino al… - francescoiovin3 : *Barra il Nostro Simbolo* Scrivi la Tua Preferenza *_Elezioni Amministrative 2020 _* Comune di Giugliano in Campani… - puntomagazine : Di Palma ha ribadito il sostegno dei Verdi al Sindaco Poziello, rivendicando gli importanti risultati raggiunti sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Giugliano

InterNapoli.it

Giugliano (+Campania in Europa) dagli imprenditori: “Favorire incontri con buyers internazionali per il rilancio delle aziende tessili vesuviane” SAN GENNARO VESUVIANO. Incontri nelle fabbriche tessi ...Tutti i sondaggi lo danno nettamente vincitore, e ci sembra di poter proprio dire che salvo clamorose sorprese, Vincenzo De Luca si appresa a vincere in scioltezza le elezioni del 20 e 21 settembre, i ...