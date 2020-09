Elettra Lamborghini non si sposa più? Troppo stress a pochi giorni dal matrimonio (Foto) (Di giovedì 10 settembre 2020) Alcuni commenti di Elettra Lamborghini a pochi giorni dal matrimonio fanno tremare il fidanzato (Foto). Afrojack ieri ha festeggiato il suo compleanno, l’ultimo da celibe: non vede l’ora di sposare Elettra mentre la sposa non vede l’ora finisca l’incubo. Sono tantissime le spose che con l’avvicinarsi della data del matrimonio vanno in ansia e cedono allo stress, sta accadendo anche alla Lamborghini che annuncia di avere cambiato idea. I fan preoccupati le hanno chiesto spiegazioni: ma davvero Elettra Lamborghini non si sposa più? Chi segue la cantante sui social conosce la sua ironia, il suo tirare ... Leggi su ultimenotizieflash

nicmysmile_ : RT @aleferazzi: ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI >>>>>> YO BABY K e su questo siamo tutti d'accordo #PowerHitsEstate2020 - Susannagr17 : Elettra Lamborghini contro i tabù sul ciclo mestruale: mostra con orgoglio gli assorbenti sui social - Kri192 : RT @aleferazzi: ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI >>>>>> YO BABY K e su questo siamo tutti d'accordo #PowerHitsEstate2020 - walter_porcino : @ValentinaVeltro perché viene richiesta anche perché ho sempre sentito: arrivano richieste di mandare canzoni ma no… - lpacchin : NEWS #ticino Elettra Lamborghini: «Che stress il matrimonio con il Covid!» -