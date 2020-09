Eleonora Brigliadori fra i negazionisti del Covid: “Le mascherine tolgono la libertà. Mai a casa, neanche in quarantena” (Di giovedì 10 settembre 2020) Eleonora Brigliadori torna a tuonare: il suo nuovo obbiettivo Eleonora Brigliadori è tornata alla carica. La nota attrice e presentatrice dopo essersi battuta con tutte le sue forze contro alcune terapie per combattere i tumori, ora è ritornata sulle teorie che negano la presenza del Coronavirus. “Sono qui come italiana di fronte all’attacco alle radici costituzionali della nostra libertà, alle radici della verità cristiana”, ha dichiarato la donna che era presente alla manifestazione dei no mask tenutasi lo scorso sabato 5 settembre nella Capitale. Eleonora Brigliadori contro le norme del Governo per combattere il Covid-19 Da diversi anni Elenora Brigliadori si batte con le unghie e con i denti contro la ... Leggi su kontrokultura

