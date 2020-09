Elena Morali Instagram, foto artistiche tra la sabbia bianca di Zanzibar: «Favolosa!» (Di giovedì 10 settembre 2020) Elena Morali ha deciso di movimentare la giornata dei suoi followers su Instagram con uno scatto decisamente da urlo direttamente da Zanzibar. Lo scatto della showgirl in riva al mare ha regalato ottimi spunti alla fantasia dei suoi ammiratori, i quali hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. Non c’è nulla da fare, il fisico perfetto di Elena strizzato nel micro costume a due pezzi non è passato di certo inosservato: sembra davvero scolpito nel marmo. Inoltre, molti fan hanno fatto i complimenti anche al fotografo. Quasi sicuramente la foto è stata scattata dal suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. La loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. Leggi anche –> Elena ... Leggi su urbanpost

CiottolinaB : Mi trovo d’accordo con le cose dette da Elena morali e nilufar nelle storie! HO PAURA! - BigHelmet : @Elena_Morali Ma torna a fare la subrettina che ti viene meglio! - alemanesso : @Elena_Morali Allora avanti con le guerre va bene? - hchsjsjdjs : @Elena_Morali Secondo me se esci le tette si avrebbe finalmente la pace del mondo, perchè tutti si fermerebbero ad ammirarle?? - GiovanollaC : @Elena_Morali Come dare il premio Nobel la pace a Obama -

Centri za socijalnu skrb ove su godine žurno izdvojili 127 djece iz neadekvatnih obitelji. Iskustva su strašna Mjera žurnog izdvajanja novorodenceta starog samo deset dana, koju je prije nekoliko dana ...

Morì nell’autobus impazzito in Spagna, l’autista sarà finalmente processato

Dopo quattro anni e tre richieste di archiviazione, l’uomo va a giudizio. I genitori della ragazza: «È un punto di partenza» GAVORRANO. «Per me questo è punto di partenza, il punto dove avremmo dovuto ...

