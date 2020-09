El Conde de Torrefiel in scena con La Plaza il 12 e 13 settembre al Teatro Argentina (Di giovedì 10 settembre 2020) SHORT THEATRE XV edizione in co-realizzazione con il Teatro DI ROMA – Teatro NAZIONALE Venti performer in scenaper raccontare le trasformazioni dello spazio pubblico fra terrorismo e pandemia EL Conde DE Torrefiel LA Plaza sabato 12 settembre ore 20:30 domenica 13 settembre ore 18:00 Teatro Argentina Un’agorà urbana proiettata in uno spazio-tempo fluido. Una pièce che trova la sua origine negli attacchi terroristici di Barcellona, Parigi e Bruxelles del 2015 e 2016 e che oggi, in epoca pandemica, trova un nuovo significato. È La Plaza, spettacolo del collettivo catalano El Conde de Torrefiel in ... Leggi su romadailynews

