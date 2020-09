Eduardo Henrique: «Felice di essere a Crotone. Serie A bella vetrina» (Di giovedì 10 settembre 2020) Eduardo Henrique si è presentato ai tifosi del Crotone: le dichiarazioni del nuovo acquisto del club calabrese Eduardo Henrique, nuovo calciatore del Crotone, si è presentato ai tifosi rossoblù attraverso i microfoni del media ufficiale del club. «Sono molto Felice di poter indossare la maglia del Crotone e di poter giocare in Serie A. Ho sempre seguito il campionato italiano, so che è una bella vetrina. Sono Felice, motivato e ho la certezza che sarà un grande anno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

