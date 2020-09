Ecobonus 110%: l’offerta Carige per la cessione del credito (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Super Ecobonus 110%, previsto dal Decreto Rilancio offre una detrazione, ripartita in 5 anni, che riguarda lavori mirati a ridurre l’impatto ambientale degli edifici, ma anche in grado di ottenere un risparmio energetico o ancora di protegge dai rischi sismici. Sono quindi comprese le installazioni di pannelli solari e di colonnine per la ricarica di auto e scooter elettrici. È possibile richiedere la cessione del credito in due modi: attraverso uno sconto sulla fattura dell’impresa, che quindi utilizzerà a sua volta il credito o lo girerà a un terzo soggetto; sotto forma di cessione del credito (da parte del condominio o del contribuente) a una banca, a una società finanziaria o anche a un terzo soggetto. Le banche hanno ... Leggi su quifinanza

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...

In questo periodo, certamente grazie ai tanti articoli scritti in proposito, ricevo sempre più chiamate da amministratori di diverse zone della Penisola per chiedermi come muoversi nell'ambito del bon ...

In questo periodo, certamente grazie ai tanti articoli scritti in proposito, ricevo sempre più chiamate da amministratori di diverse zone della Penisola per chiedermi come muoversi nell'ambito del bon ...