Eccellenze Campane, Festa della Mozzarella di Bufala con degustazioni, produzione a vista e musica a tema (Di giovedì 10 settembre 2020) Promuovere e valorizzare le Eccellenze agroalimentari del Sud – O’Sudd – come si dice a Napoli, direttamente dal produttore al fruitore: è questo l’obiettivo della Festa della Mozzarella di Bufala organizzata daEccellenze Campane venerdì 11 e sabato 12 settembre, in collaborazione con Verace Sudd e il caseificio Il Casaro, presso il locale napoletano di via Brin. In particolare, il polo enogastronomico propone una due giorni dedicata ai sapori della fantastica terra campana – con degustazioni e produzione a vista di uno degli ingredienti simbolo della regione e d’Italia – accompagnati ed enfatizzati dalla buona ... Leggi su ildenaro

caravanpetrol2 : @MaxMangione Io trovo la pizza di 'eccellenze campane' ottima. Di fianco a Sorbillo sul lungomare. - Napoliflash24 : Le eccellenze enogastronomiche campane in un viaggio nell'Irpinia con il 'Treno delle 3 Docg' -… - maura_locantore : RT @pdnetwork: 'Eccellenze Campane: il Pronto Soccorso del Santobono Pausilipon Fondazione di Napoli è il primo in Italia e in europa per n… - PdCepagatti : RT @pdnetwork: 'Eccellenze Campane: il Pronto Soccorso del Santobono Pausilipon Fondazione di Napoli è il primo in Italia e in europa per n… - Ermannolosi : RT @pdnetwork: 'Eccellenze Campane: il Pronto Soccorso del Santobono Pausilipon Fondazione di Napoli è il primo in Italia e in europa per n… -

Ultime Notizie dalla rete : Eccellenze Campane Eccellenze Campane, Festa della Mozzarella di Bufala con degustazioni, produzione a vista e musica a tema Il Denaro L’eccellenza della filiera 100% italiana

Quando si parla di eccellenze enogastronomiche è impossibile non citare l’Italia, patria del buon cibo e del buon vino. Ognuna delle regioni italiane si distingue per avere una propria identità culina ...

Interviste, Salvini: "La Campania non è terra di reddito di cittadinanza, ma di eccellenze e virtuosità"

Matteo Salvini sarà a Napoli l'11 settembre in vista delle Elezioni Regionali, dove la Lega sostiene Caldoro presidente. Oltre al comizio finale di piazza Matteotti delle ore 18.00 ha in programma anc ...

Quando si parla di eccellenze enogastronomiche è impossibile non citare l’Italia, patria del buon cibo e del buon vino. Ognuna delle regioni italiane si distingue per avere una propria identità culina ...Matteo Salvini sarà a Napoli l'11 settembre in vista delle Elezioni Regionali, dove la Lega sostiene Caldoro presidente. Oltre al comizio finale di piazza Matteotti delle ore 18.00 ha in programma anc ...