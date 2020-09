EA SPORTS FIFA 21: annunciati i Top 100 Rated Players (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi, EA SPORTS FIFA 21 ha annunciato la classifica dei 100 giocatori con le valutazioni più alte presenti nel titolo: ai primi posti ci sono le leggende del calcio come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e molti altri. Nella Top Ten anche Kylian Mbappé, stella nascente del Paris Saint-Germain protagonista della prossima copertina di EA SPORTS FIFA 21, che prosegue così la sua scalata per diventare uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Oltre a Cristiano Ronaldo (92), a rappresentare il campionato italiano all'interno della Top 100 ci sono Samir Handanovic (88), Kalidou Koulibaly (88), Paulo Dybala (88), Giorgio Chiellini (87), Wojciech Szczęsny (87), Ciro Immobile (87), Alejandro Gómez (86), Romelu Lukaku (85) e Luis Alberto (85). Nei prossimi giorni EA ... Leggi su eurogamer

Anche per quest’anno è giunto il giorno in cui FIFA, il videogioco calcistico più venduto al mondo, svela gli overall dei calciatori, ovvero le valutazioni dei primi 100 giocatori virtuali. A comandar ...

Come promesso, oggi pomeriggio EA Sports ha svelato la Top 100 di FIFA 21, ossia la classifica con i cento calciatori più forti del gioco che arriverà sugli scaffali fisici e digitali a partire dal pr ...

