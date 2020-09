E se nella mia prossima vita volessi rinascere umano? (Di giovedì 10 settembre 2020) Cari umani, Oggi credo che vi sorprenderò. Ho pensato questi giorni e mi sono chiesto, ma se per quando rinasco chiedessi di essere umano? Diciamo che di occasioni per osservarvi ne ho parecchie – praticamente non faccio altro nella vita – e l’idea mi è venuta da lì. Ora vi racconto cosa mi attira di voi. Un motivo per cui vorrei essere umano è che siete alti. Anche il più grande di noi è molto più basso rispetto a voi e vivere il mondo da alti sembrerebbe essere proprio super. Solo pensare alla ricchezza dell’aria che potrei odorare e alla distanza a cui potrebbe arrivare il mio sguardo partendo così dall’alto, mi emoziona. Un altro motivo per cui penso che mi piacerebbe essere umano è che avete potere. Ecco lo ... Leggi su dilei

gualtierieurope : Oggi sono in #Toscana in sostegno al candidato del centrosinistra @EugenioGiani. Mi spiace apprendere di un'aggress… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso “Ho sempre avuto due grandi paure nella mia vita: della solitudine e del buio. Le ho vinte tutte… - rossbrescia : #willy amore santo?? in che mondo viviamo. Il sorriso meraviglioso di Willy ,spento da balordi,sempre nella mia testa ! - Rc127171 : RT @ColetteHaddad3: Lo so con certezza.. Era il cristallo scintillante dei tempi felici, riaffiorando all'improvviso dal sonno profondo de… - masimo87 : @GloriaP81 Wow gloria mamma mia che piedi e gambe spettacolari nella storia complimenti -

Ultime Notizie dalla rete : nella mia Massimo Lopez: «Destino da girovago. La mia vita è un romanzo» Corriere della Sera PAOLA CARUSO/ “Mio figlio Michelino ha incontrato il padre durante l’estate”

Confessione inedita ed esclusiva di Paola Caruso ai microfoni di Pomeriggio 5 nella puntata in onda il 9 settembre. La Caruso che, grazie a Barbara D’Urso ha ritrovato la madre naturale, all’interno d ...

Scuola, il governo assicura: il 14 si torna in classe, ma i presidi sono preoccupati

Basta a polemiche e fibrillazioni, le famiglie possono stare tranquille: il 14 settembre suonerà la campanella nelle scuole e si tornerà in classe, in sicurezza. Il premier Giuseppe Conte è sceso in c ...

