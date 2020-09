“È nato!”. Mamma e papà (super vip) genitori per la prima volta: gioia immensa per l’arrivo di Leone (Di giovedì 10 settembre 2020) Sei anni dopo le nozze e a pochi giorni dall’anniversario, la coppia ha festeggiato l’arrivo del primo figlio, nato l’8 settembre. Tra gli auguri anche quelli di Carlo Conti che ha condotto la trasmissione L’Eredità e che aveva scelto Ludovica come valletta per la Corrida. “Welcome Leone” ha scritto il conduttore tv. I genitori sono Ludovica Caramis e il calciatore Matteo Destro, attaccante 29enne del Genoa e in prestito al Bologna. “Ci siamo sposati quasi cinque anni fa, abbiamo bruciato le tappe. Capisci il senso del matrimonio quando lo vivi nella quotidianità, giorno dopo giorno”, diceva poco tempo fa lei a Vieni da me. “Quando venne alla Roma ci siamo incontrati la prima volta in una discoteca, ma non sapevo che era un giocatore. Nella mia famiglia ... Leggi su caffeinamagazine

