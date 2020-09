È morto Franco Maria Ricci, il designer italiano aveva 82 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) È morto Franco Maria Ricci all’età di 82 anni, a Fontanellato in provincia di Parma. Il designer aveva creato il Labritinto della Masone Lutto a Fontanellato. L’editore e designer Franco Maria Ricci è morto a 82 anni stamattina, 10 settembre, in provincia di Parma. L’uomo era stato il creato dl famoso Labirinto della Masone. A darne notizia, il nipote Edoardo Pepino. Editore, collezionista d’arte e fondatore negli anni ’80 della rivista famosa in tutto il mondo FMR, era nato a Parma il 2 dicembre del 1937. Anche Dario Franceschini, Ministro dei beni culturali e del turismo del governo Conte, si è ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Addio a Franco Maria Ricci, il collezionista che creò il labirinto più grande del mondo - Corriere : Addio a Franco Maria Ricci, ‘padre’ del Labirinto della Masone - LaStampa : È morto Franco Maria Ricci - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news morto leditore e collezionista Franco Maria Ricci #ultimora #today @diegorispoli ?… - hurree16 : RT @duesoli: E' morto Franco Maria Ricci, nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. Editore e collezionista e aver creato il… -