È giusto sciacquarsi i capelli quindici volte come fa Donald Trump? (Di giovedì 10 settembre 2020) «Aprite la doccia e se siete come me non potete lavare per bene i vostri bei capelli. Bisogna sciacquarsi 10 o 15 volte invece di una volta sola. Non so voi, ma i miei capelli devono essere perfetti», ha dichiarato Donald Trump in uno dei suoi ultimi discorsi. In corsa per le presidenziali del 3 novembre l’attuale presidente Usa ha sollevato più volte nell’ultimo mese la questione sulla scarsa pressione dell’acqua delle docce americane, portando l’attenzione, guarda caso, sulla bellezza dei suoi capelli. Leggi su vanityfair

Ogni occasione ha il suo make up: ecco quello più adatto per presentarsi in ordine tra i banchi di scuola. Parola d'ordine? Semplicità.

Israele sviluppa il test sulla saliva che rivela il coronavirus in meno di un secondo (e al costo di 21 centesimi)

Coronavirus sì o no in meno di un secondo: presso il Geographic Medicine and Tropical Diseases dello Sheba Medical Center in Israele è partita la sperimentazione di un test sulla saliva di recente svi ...

