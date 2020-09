“Durante la pandemia le grandi multinazionali realizzavano profitti record mentre i lavoratori predevano il posto”: la denuncia di Oxfam (Di giovedì 10 settembre 2020) A trentadue tra le più grandi multinazionali del mondo il 2020 avrà portato complessivamente 109 miliardi di dollari in extra-profitti, rispetto alla media dei quattro esercizi finanziari precedenti, ma l’88% andrà a remunerare gli azionisti. Tutto questo mentre 400 milioni di posti di lavoro sono già stati persi e 430 milioni di piccole imprese rischiano di chiudere. A rivelarlo è il rapporto pubblicato da Oxfam ‘Potere, profitti e pandemia’ che, a sei mesi dalla dichiarazione della pandemia da Covid-19, denuncia quanto l’emergenza sanitaria in corso abbia portato molte grandi multinazionali ad anteporre i profitti alla salute ... Leggi su ilfattoquotidiano

SeaWatchItaly : Ecco il campo di #Moria dopo l'incendio della scorsa notte. Per anni, persino durante la pandemia, l'Europa ha ig… - SusannaCeccardi : ?? Francesco Ferrari, sindaco di Piombino. “Siamo stati abbandonati e lasciati soli dal governo centrale durante la… - Mov5Stelle : 'Donare il sangue durante la pandemia non solo è possibile e si può fare in totale sicurezza, ma è ancora più neces… - DanieleFiorett1 : RT @maurovanetti: Il libero mercato ci paga secondo quanto valore apportiamo, ecco perché le infermiere, i lavoratori dei supermercati e de… - bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: “Durante la pandemia le grandi multinazionali realizzavano profitti record mentre i lavoratori predevano il posto”: la… -

Ultime Notizie dalla rete : “Durante pandemia Codogno, riapre il Pronto soccorso: «Qui è esplosa l’epidemia, adesso la sfidiamo ancora» Corriere della Sera