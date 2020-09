Dritto e Rovescio, così Paolo Del Debbio massacra Beppe Grillo: poveraccio senza co***oni (Di giovedì 10 settembre 2020) Paolo Del Debbio ne dice quattro a Beppe Grillo durante la puntata di Dritto e Rovescio di questa sera, giovedì 10 settembre, su Rete 4. Il casus belli è l'aggressione, denunciata e ripresa da un giornalista della trasmissione, da parte del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle. Del Debbio si rivolge direttamente a Beppe Grillo: "Mi tocca intervenire, l'ho fatto solo una volta su accuse di fascismo ma l'ambiente è quello", dice il conduttore che promette di inviargli tutte le opere di Rousseau, ideatore tra l'altro del mito del buon selvaggio, non corrotto nei costumi: "Ma tu sei un corruttore dei costumi, perché butti giù dalle scale un giornalista". Del ... Leggi su iltempo

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @ettore_licheri ?? Dritto e rovescio, Rete 4 ?? 22:00 ?? #DrittoeRovescio - Andyphone : RT @tempoweb: #DrittoeRovescio, #DelDebbio massacra #Grillo: poveraccio senza co***oni - RobertoZucchi11 : RT @tempoweb: #DrittoeRovescio, #DelDebbio massacra #Grillo: poveraccio senza co***oni - tempoweb : #DrittoeRovescio, #DelDebbio massacra #Grillo: poveraccio senza co***oni - fabiocarusoCT : RT @ElioLannutti: Dritto e Rovescio,il trionfo annunciato di Paolo Del Debbio:chi porta in studio alla prima puntata? La Meloni dopo aver g… -

Roma, 10 set. (Adnkronos) - Manifestazioni unitarie del centrodestra per la campagna elettorale in Puglia, sabato prossimo, e in Toscana, venerdì 17. Lo ha annunciato Giorgia Meloni, presidente di Fra ...Il Mes "è' una fregatura". Lo ha ribadito Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di Dritto e rovescio', nella puntata in onda stasera su Retequattro. "Quando entra -ha aggiunto- l'uni ...