Dreambuilders, il film d’animazione danese dal 10 settembre al cinema (Di giovedì 10 settembre 2020) Dreambuilders, trama e trailer del film d’animazione in arrivo al cinema da giovedì 10 settembre 2020. Il film, distribuito da Bim Distribuzioni è diretto da Kim Hagen Jensen. Il film d’animazione danese “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” approda nei cinema italiani a partire da giovedì 10 settembre, distribuito dalla casa di produzione BiM Distribuzioni. Diretta e ideata dal regista Kim Hagen Jensen, la pellicola ha subito un lungo travaglio, infatti Jensen ebbe l’idea per questo film più di vent’anni fa, dopo un sogno. Per oltre nove anni ha tentato di realizzarlo senza successo, poiché insoddisfatto delle varie ... Leggi su dituttounpop

Il film racconta la storia di Minna, una ragazzina che scopre di poter manipolare i sogni. La vita di Minna viene sconvolta quando la nuova fidanzata del padre, Helena, e la figlia Jenny si trasferisc ...

Dal regista danese Kim Hagen Jensen, arriva al cinema dal 10 settembre "Dreambuilders - la fabbrica dei sogni". Il film d'animazione riapre la stagione cinematografica per i bambini, raccontando l'inc ...

