Dramma a Roma: maestra si uccide lanciandosi dal quinto piano, era convinta di avere il Coronavirus (Di giovedì 10 settembre 2020) Era terrorizzata dall’idea di avere contratto il Coronavirus, e da tempo era convinta che lo avrebbe contratto. Così una maestra si è lanciata dal quinto piano del suo appartamento, in via dei Colli Portuensi a Roma. A notarla è stato un passante, ieri mattina intorno alle 7 e ha chiamato subito i soccorsi. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 ma per la donna, una 45enne Romana, non c’è stato nulla da fare se non constatarne la morte. La donna, in evidente stato di agitazione all’idea di avere il Covid-19, aveva contattato anche il suo medico di famiglia che l’aveva rassicurata sul suo stato di salute. Ma l’ansia e il fatto di non sapere ... Leggi su meteoweb.eu

