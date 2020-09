Douglas Costa Juventus, probabile addio. Ecco le offerte per il brasiliano (Di giovedì 10 settembre 2020) Douglas Costa Juventus – Arrivano novità sul fronte cessioni in casa Juventus. Il prossimo a svestire la casacca bianconera, potrebbe essere il brasiliano Douglas Costa. L’ex Bayern Monaco è sulla lista dei partenti, ma al momento nessuno ha avanzato proposte che possano allettare la società. I bianconeri vorrebbero incassare dalla sua cessione 50 milioni di euro; nessuna offerta concreta al momento, ma solo tante voci. Intanto il calciatore continua ad allenarsi alla corte del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Dougas Costa Juventus, il brasiliano dice “no” a Cina ed Emirati Arabi Il ragazzo, Costato circa 45 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, non ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : CdS: 'Morata potrebbe tornare alla Juve. A sbloccare la trattativa uno dei calciatori in uscita dal club: Douglas C… - forumJuventus : Nell'allenamento mattutino al JTC, Douglas Costa ha svolto l'intera seduta con tutto il gruppo - chatchairitooo : @TheManUtdWay Adama traore? Douglas costa? Chiesa? - MKollandra : @LucaFiorino24 -10 al campionato e la squadra non ha neanche una prima punta!Roba da terza categoria!Ora salta fuor… - LaskaJuventus : @elkunaguero10 Più probabile Douglas Costa. ?? -