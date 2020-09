Donald Trump: “Kim Jong-un è in buona salute, mai sottovalutarlo” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Kim Jong Un is in good health. Never underestimate him!”, è questo il contenuto dell’ultimo tweet di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha voluto comunicare le condizioni di salute del leader della Corea del Nord Kim Jong-un e ha fatto sapere che questi sta bene. Negli scorsi mesi si era addirittura parlato della sua morte o comunque sia di una malattia molto grave, ma Trump sembra aver smentito dopo, evidentemente, aver sentito il diretto interessato. Leggi su sportface

SkyTG24 : Donald Trump nominato per il Premio Nobel per la Pace 2021 - RaiNews : #Usa2020, Twitter e Facebook 'censurano' il presidente Donald #Trump - Linkiesta : Donald Trump ha un grande problema con i militari, specialmente con i caduti o feriti in battaglia. In questi anni… - paoloigna1 : Vorrei ricordare che conferme sono arrivate da una Reporter di #FoxNews non ossessionata dal Padrino... Tutto dovrà… - nana_bubico : Il falso 'scoop' dell'#Atlantic contro #DonaldTrump e i veterani #Goldberg si difende ma ammette: “Le fonti anonim… -