Donald Trump è stato candidato al Nobel per la pace (Di giovedì 10 settembre 2020) Donald Trump è stato candidato al Nobel per la pace 2021 per il suo ruolo nell’accordo tra Israele ed Emirati Arabi, che stabilisce la piena ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La candidatura è stata proposta e annunciata (ai microfoni di Fox News) da Christian Tybring-Giedde, deputato conservatore norvegese e presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato. Lo stesso che nel 2018 propose il dittatore nord-coreano Kim Jong-un dopo il summit di Singapore. “L’accordo fra Israele ed Emirati arabi che si firma il 15 settembre è fondamentale”, ha detto Tybring-Giedde. “Non sono un fan di Trump – ha proseguito – ma credo abbia fatto più di tutti gli altri candidati per la ... Leggi su italiasera

