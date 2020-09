Domani su Rai5 “Art Rider”: Andrea Angelucci alla scoperta dei luoghi piu’ nascosti d’Italia (Di giovedì 10 settembre 2020) In onda su Rai5 da Domani, venerdì 11 settembre “Art Rider”: arte, avventura ed esplorazione nella serie alla scoperta dei luoghi più nascosti e dimenticati d’Italia con l’archeologo Andrea Angelucci. Serie in sei puntate prodotta da GA&A Productions in collaborazione con RAI CULTURA Partirà Domani, venerdì 11 settembre 2020 in prima serata su Rai 5 la serie “Art Rider”, condotta da Andrea Angelucci, giovane e dinamico archeologo, eclettica guida turistica e imprevedibile travel designer. Arte, avventura e la simpatia di Andrea alla ... Leggi su romadailynews

raicinque : Rai Cultura ricorda #PhilippeDaverio nel giorno della sua scomparsa e rende omaggio al grande storico, critico d’ar… - raicinque : Domani - #4settembre - alle 20.20 in diretta su #Rai5 dal @DuomodiMilano, Riccardo Chailly dirige Orchestra e Coro… - UgoBaroni : RT @raicinque: Chiamati a interpretare “The Other Side” di #SaulDanieleArdillo e #SimoneGiorgi i danzatori di @Aterballetto di Reggio Emili… - raicinque : Chiamati a interpretare “The Other Side” di #SaulDanieleArdillo e #SimoneGiorgi i danzatori di @Aterballetto di Reg… - andreapietroVDM : @FredMosby_ Troppo buono ?? Domani la recupero dall'inizio su RaiPlay :) (così aumentiamo gli stream di Rai5) -

Ultime Notizie dalla rete : Domani Rai5 Mondo Rai/appuntamenti e novità Adnkronos Mondo Rai/Appuntamenti e Novità

Domani, alle 20,40, in onda su Rai1 alle, serata finale dei Seat Music Awards 2020 con i grandi nomi della musica e i protagonisti della stagione televisiva che sta per cominciare. Sarà anch e ospitat ...

Premio Campiello, domani la finale a Venezia in piazza San Marco

Roma, 4 set. (askanews) - Appuntamento per domani, sabato 5 settembre 2020, nella cornice di Piazza San Marco, con la finale della 58esima edizione del Premio Campiello. Un debutto nella Piazza simbol ...

Domani, alle 20,40, in onda su Rai1 alle, serata finale dei Seat Music Awards 2020 con i grandi nomi della musica e i protagonisti della stagione televisiva che sta per cominciare. Sarà anch e ospitat ...Roma, 4 set. (askanews) - Appuntamento per domani, sabato 5 settembre 2020, nella cornice di Piazza San Marco, con la finale della 58esima edizione del Premio Campiello. Un debutto nella Piazza simbol ...