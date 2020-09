“Domani”, esce il 15 settembre il nuovo giornale di Carlo De Benedetti: ecco chi è il direttore (Di giovedì 10 settembre 2020) Un nuovo giornale si sta per affacciare sulla piazza mediatica italiana. Si chiama Domani ed è il nuovo giornale di Carlo De Benedetti. Una nuova avventura editoriale, cartacea, nata dalla società Editoriale Domani Spa di cui l’Ingegnere è unico azionista. Il nuovo giornale, che debutta martedì 15 settembre, sarà di sinistra e progressista, una sorta di Repubblica-bis, a cui a suo tempo De Benedetti ha dato tutto. La guida della Fiat in veste di amministratore delegato, l’acquisizione di CIR, l’approdo alla Olivetti e l’arrivo a Espresso-Repubblica, nel 1990 la celebre “guerra di Segrate” tra lui e Silvio Berlusconi e molto altro. De ... Leggi su quifinanza

