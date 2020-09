Disturbo ossessivo compulsivo: cos'è, sintomi e cura (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Disturbo ossessivo compulsivo, Doc, esiste da sempre e la letteratura ne parla. «Cherviakov riconobbe il generale di stato Brizhálov (…) "L'ho schizzato!” - pensò Cherviakov - Non è il mio capo, ma comunque è una situazione imbarazzante. Devo scusarmi (…) Quando arrivò meccanicamente a casa sua, senza togliersi l'uniforme, si sdraiò sul divano e… morì». Con umorismo sardonico, l'autore ucraino Anton Cechov (1869-1904) descrisse, nel suo racconto La morte di un ufficiale, l'estremo a cui può arrivare un uomo che soffre di ciò che oggi si descrive come una condizione potenzialmente grave. Cos'è il Disturbo ossessivo ... Leggi su gqitalia

