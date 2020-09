Diodato chiude con un trionfo a Milano il suo mini tour estivo (Di giovedì 10 settembre 2020) Gran finale a Milano al Castello Sforzesco per il mini tour estivo di Diodato. Il cantautore tarantino ha conquistato il pubblico con uno spettacolo di altissima qualità in cui ha alternato momenti intimi in acustico a brani travolgenti accompagnato dalla sua band di 7 elementi. Il pubblico ha risposto all'appello e si è lasciato trascinare a cantare e a ballare nel rispetto delle norme sicurezza per il distanziamento sociale.Antonio ha dialogato con gli spettatori creando una connessione speciale tra battute e momenti di riflessione sociale, ma soprattutto era evidente la sua emozione e la soddisfazione di poter essere su un palco dal vivo dopo mesi di lockdown. "Prendimi l`anima e dimmi come si fa a non aver paura di questa felicità" ha cantato nel brano "Di questa ... Leggi su ilfogliettone

L’Arena di Verona ospiterà questa stasera, a partire dalle 20.30 l’evento organizzato da Rtl “RTL 102.5 Power Hits Estate”. Un’altra serata che farà da passerella ad alcuni tra gli artisti di maggiore ...

Com’è andare a un concerto ai tempi del distanziamento? Vi raccontiamo quello di Diodato

Il dibattito attorno alla musica dal vivo è più infuocato che mai. Le tre grandi agenzie Live Nation Italia, Vivo Concerti e Friends And Partners, oltre a denunciare una grande crisi del settore a cau ...

