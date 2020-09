Diletta Leotta, clamoroso attacco: ”Carriera buttata e spot sessista” (Di giovedì 10 settembre 2020) clamoroso attacco mosso contro la bellissima Diletta Leotta: criticata sia la carriera che l’ultimo spot, definito sessista Amatissima e desideratissima Diletta Leotta in tutta Italia. Ma non tutti sembrerebbero provare questo nei confronti della conduttrice di ‘DAZN’ e ‘Radio 105 Take Away‘. Infatti, nelle ultime ore, arriva un clamoroso attacco mosso contro Diletta Leotta da parte di Selvaggia Lucarelli, giornalista scrittrice e blogger. Attraverso un articolo sul sito ‘The Post Internazionale‘, la Lucarelli ha pesantemente attaccato Diletta Leotta con delle dichiarazioni sulla sua carriera, i programmi condotti e ... Leggi su bloglive

GuidoPignoli : RT @stanzaselvaggia: Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50 e,… - stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - arMareenaa : @LardoDiMare @_SpaceJay___ Sul suo fisico. Mentre, sei una presentatrice? Devi essere perfetta. Una Diletta Leotta.… - ValentinaKermit : Pensavo fossero Melissa Satta e Diletta Leotta - lovegoodlight : petizione per togliere diletta leotta da qualsiasi pubblicità -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Quel sapore di sessismo anni ’50 dell’ultimo spot di Diletta Leotta TPI Quel sapore di sessismo anni ’50 dell’ultimo spot di Diletta Leotta

Un giorno bisognerà che qualcuno si prenda del tempo e cerchi di comprendere con l’aiuto della scienza il fenomeno Diletta Leotta. Sì, è bona, gioca sulla sua sensualità, ammicca dai social a un certo ...

Diletta Leotta Instagram video fa scatenare i followers, è irresistibile: fantasie volano libere

Diletta Leotta protagonista dello spot di “U-Power”. La splendida conduttrice nel video indossa dapprima un vestito bianco, poi viene ‘salvata’ da un operaio, che le presta la sua giacca da lavoro, do ...

Un giorno bisognerà che qualcuno si prenda del tempo e cerchi di comprendere con l’aiuto della scienza il fenomeno Diletta Leotta. Sì, è bona, gioca sulla sua sensualità, ammicca dai social a un certo ...Diletta Leotta protagonista dello spot di “U-Power”. La splendida conduttrice nel video indossa dapprima un vestito bianco, poi viene ‘salvata’ da un operaio, che le presta la sua giacca da lavoro, do ...