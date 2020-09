Dietrofront di Zangrillo sulle mascherine? «L’unico vero effetto collaterale sono le orecchie a sventola» (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 10 settembreA giugno aveva dichiarato che entro la fine del mese avremmo fatto a meno delle mascherine, almeno all’aperto. Tale convinzione nasceva dal fatto che, come aveva sentenziato il mese prima, suscitando grandi polemiche, il Coronavirus ormai era «clinicamente morto». Adesso il medico del San Raffaele Alberto Zangrillo pare procedere con più cautela. Su Twitter Zangrillo ha infatti pubblicato una foto di lui che indossa una mascherina con un commento a corredo della foto: «L’unico vero effetto collaterale della mascherina sono le orecchie a sventola». Come a voler dire che indossando le mascherine i rischi per la ... Leggi su open.online

Aggiornamento condizioni Berlusconi: "Non è intubato e respira autonomamente" MilanoToday.it Alberto Zangrillo contro il Corriere della Sera: "Ma quale mea culpa?", il professore risponde

Silvio Berlusconi, il bollettino del San Raffaele: parametri rassicuranti

