Diana Rigg è morta, addio alla Bond Girl e star de Il Trono di Spade (Di giovedì 10 settembre 2020) Il mondo dello spettacolo è in lutto: è morta Diana Rigg, attrice britannica nota al pubblico per il ruolo di Emma Peel nella serie tv Agente speciale. Negli ultimi anni ha vestito i panni di Olenna Tyrell nell’acclamato show HBO Game of Thrones (Il Trono di Spade). L’attrice ci lascia all’età di 82 anni. Il suo agente ha rilasciato un comunicato stampa in cui dichiara che Diana Rigg è morta pacificamente questa mattina, nella sua casa circondata dalla sua famiglia – che chiede privacy e un momento di silenzio in questo periodo difficile. La star era malata di cancro, diagnosticato lo scorso marzo. Da allora aveva deciso di ritirarsi per passare i suoi ultimi mesi ... Leggi su optimagazine

