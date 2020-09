Diana Rigg è morta a 82 anni: è stata l’unica signora Bond (Di venerdì 11 settembre 2020) Il mondo del cinema e dell’intrattenimento piange Diana Rigg, l’attrice è morta nella sua abitazione in Inghilterra vinta da un cancro diagnosticatole nel marzo scorso. Celebri le apparizioni in “007 – Al servizio segreto di sua Maestà” e “Game of Thrones”. Lutto nel mondo del cinema e dell’intrattenimento. All’età di 82 anni, nella sua casa … L'articolo Diana Rigg è morta a 82 anni: è stata l’unica signora Bond è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

