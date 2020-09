Diamanti eletto calciatore dell’anno in A-League: «Premio speciale» (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessandro Diamanti è stato eletto miglior calciatore dell’anno del campionato australiano Alessandro Diamanti conquista l’Australia. Il calciatore italiano, che veste la maglia del Western United FC, ha infatti vinto la Johnny Warren Medal; ovvero il Premio conferito al miglior giocatore dell’anno della Hyundai A-League. Su Twitter, Diamanti ha espresso tutta la sua gioia. «Wow! Non ho parole per esprimere quanto onorato sia a ricevere questo Premio speciale. È stato un anno pazzo per tutti noi. Grazie a tutti per aver fatto sì che questo succedesse! È incredibile, sono travolto. Poi bo…». Wow !!!! I have no words to express how ... Leggi su calcionews24

