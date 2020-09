Destiny festeggia il suo sesto anniversario (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono passati 6 anni da quando Bungie e Activision hanno lanciato il primo Destiny e i fan su Internet stanno festeggiando la ricorrenza. Il suo sequel, Destiny 2, è uscito solo 3 anni fa, ma l'originale è stato il primo passo di un franchise molto apprezzato. Ora con una fedele base di fan di 167 milioni di giocatori, la celebrazione è piena di positività e ricordi. Il titolo è stato lanciato il 9 settembre 2014 ed è stato precedentemente pubblicato da Activision fino a quando lo sviluppatore Bungie ha deciso di agire anche come publisher. Anche senza l'aiuto dell'editore, sono stati in grado di creare un sequel con incredibili DLC.Destiny è uno sparatutto in prima persona che "aperto la strada" allo stile PvE online. Un gioco ambientato in un mistico e ispirato universo ... Leggi su eurogamer

