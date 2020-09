De Magistris: “Stadio da 60 mila posti può aprire per 20 mila tifosi” (Di giovedì 10 settembre 2020) Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha affrontato a Radio Kiss Kiss il tema della riapertura degli stadi. Queste le sue dichiarazioni. Sono per un equilibrio, con buon senso e rispetto per la salute, ma anche per una ripresa delle attività. Bisogna evitare le figuracce fatte con le discoteche, servono rigore e responsabilità, ma anche la voglia di tornare a vivere, anche perché il virus non se andrà domattina. Naturalmente è impensabile credere di poter vivere gli impianti come prima, ma sono contro una chiusura totale. Uno stadio da 60 mila posti si può aprire a 20-30 mila con ingressi dilazionati: così potrebbero tornare i tifosi sugli spalti. Stiamo provando a farlo con la cultura, le attività sociali e ... Leggi su ilnapolista

