De Luca: “Ambiente, in un anno Campania prima d’Italia”. Attacco a Salvini: “Stupidaggini” (VIDEO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Eboli (Sa) – Sceglie il luogo – simbolo della peggiore stagione di emergenza rifiuti in Campania per annunciare quella svolta che, secondo le sue previsioni farà della Campania “la regione ambientalmente più avanzata d’Italia nell’arco di un anno”. Vincenzo De Luca arriva nella polvere dello spiazzale di Coda di Volpe, una ampia distesa pianeggiante ricompresa tra il segmento finale del fiume Sele, la strada litoranea e il tratto incompiuto di Aversana che ai tempi di Bassolino ospitava le ecoballe. “Quella stagione è finita e questa discarica – nella quale giaceva una parte delle 5.4 milioni di tonnellate di ecoballe – è stata la prima ad essere bonificata. Ora riattiviamo il depuratore che ... Leggi su anteprima24

autologia_net : ALPINE: l’immagine sportiva di Renault. di Renato Ronco La recente nomina di Luca de Meo al vertice della Renault… - Luca_15_5 : RT @enpaonlus: Procida, delfino liberato da rete: i salti di gioia della mamma. VIDEO - Luca_15_5 : RT @CrisciGloria: Nen con 3Bee per la salvaguardia di 180mila api - lucariello_luca : Stamattina sono stato nella sede di #rcssalute per una bella intervista con temi #salute e #ambiente. Presto l’int… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Ambiente Coronavirus, De Luca: «Far ripartire la movida? Qualcuno si è bevuto il cervello» Corriere TV