De Laurentiis, positivo al Covid, esce senza mascherina dall'assemblea della Lega | video (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio Napoli, è positivo al Covid-19. Lo ha confermato la Ssc Napoli con una nota sul sito ufficiale, in cui si legge che aveva fatto il tampone mercoledì. Calcio femminile, Georgia-Italia per gli Europei 2021 Testa Alta E Giocare A Calcio Giampaolo Milan Calcio Strattona Raccatapalle Rissa Semedo Campionato Grecia Leggi su panorama

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - DiMarzio : #Napoli, il presidente #DeLaurentiis positivo al #Coronavirus - mmanca : RT @repubblica: Serie A, De Laurentiis positivo al Covid. In assemblea di Lega con sintomi, era in attesa esito tampone [di FRANCO VANNI] [… - infoitsport : De Laurentiis positivo: all'Assemblea anche Agnelli, come erano seduti i presidenti -